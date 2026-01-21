Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente la ratifica dell’accordo commerciale firmato con gli Stati Uniti lo scorso agosto. Questa scelta rappresenta un passo di attendismo, che potrebbe influenzare le future relazioni economiche tra le due parti. La decisione evidenzia l’attuale fase di valutazione e approfondimento delle implicazioni dell’accordo, senza indicare un’azione definitiva in tempi immediati.

Il Parlamento europeo ha deciso di congelare la ratifica dell’ accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti, rinviando il suo via libera. Il presidente della commissione commercio internazionale dell’Eurocamera, Bernd Lange, ha ufficializzato la decisione preannunciata martedì dal presidente del gruppo del Ppe, Manfred Weber, in accordo con Socialisti e Liberali. Con le nuove minacce di dazi – ritirate mercoledì sera dopo aver ottenuto dal segretario generale della Nato Mark Rutte l’ok a un accordo quadro sulla Groenlandia – “ Donald Trump ha rotto” il patto firmato a luglio in Scozia, ha sottolineato Lange. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento Ue sospende la ratifica dell’accordo sui dazi firmato con gli Usa la scorsa estate

Dazi, Weber (Ppe): «Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi. Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato»Il Parlamento europeo si appresta a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti dopo i dazi imposti da Trump ai Paesi europei coinvolti in operazioni in Groenlandia.

Il Parlamento europeo sospende l’intesa sui dazi con gli UsaIl Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle recenti minacce di nuove tariffe da parte di Donald Trump, legate alla disputa sulla Groenlandia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Groenlandia, Ppe: Il Parlamento Ue sospenderà l’intesa sui dazi con gli Usa; Weber: Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen: L'Europa deve accelerare sull'indipendenza; Dazi del 200% sul vino: il Parlamento UE sospende l'accordo con Washington; L'accordo commerciale tra UE e USA verrà congelato.

Dazi, Parlamento Ue sospende l’accordo con gli USA/ Trump ha rotto il patto: la ‘ripicca’ sulla GroenlandiaCaos Groenlandia, Parlamento UE sospende l'accordo sui dazi firmato in Scozia da Von der Leyen e Trump: ecco cosa sta succedendo ... ilsussidiario.net

Dazi, il Parlamento europeo sospende l’intesa con gli Stati Uniti: cosa succede oraIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare il via libera all’accordo raggiunto in Scozia, dopo le nuove minacce di Trump sulla Groenlandia ... msn.com

#Bruxelles #Dazi “Con le nuove minacce Trump ha infranto l’accordo”: con questa motivazione il Parlamento Europeo ha deciso di sospendere l’intesa sulle tariffe, firmata con gli Stati Uniti, a luglio in Scozia. - facebook.com facebook

Dazi, il Parlamento europeo sospende l’intesa con gli Stati Uniti: cosa succede ora x.com