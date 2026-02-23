Caos chiusura Liceo Alberti annunciati disponbilità tre istituti e nuova scala anticendio il 7 marzo

Il caos alla chiusura del Liceo Alberti deriva dal rischio di incidenti e dalla mancanza di vie di fuga sicure. Per evitare problemi, tre scuole vicine si sono rese disponibili ad accogliere gli studenti temporaneamente. Nel frattempo, i lavori per la nuova scala antincendio stanno procedendo e si concluderanno entro il 7 marzo, data prevista per il termine degli interventi. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: 2 minuti I lavori per la nuova scala antincendio del liceo Alberti si concluderanno il prossimo 7 marzo: presumibilmente. Così recita una nota della Città Metropolitana di Napoli, che nel frattempo annuncia la disponibilità di almeno due istituti, per ospitare le lezioni dell'Alberti. L'ente di Palazzo Matteotti, in una nota, comunica l'attivazione di un servizio navetta. Gli studenti del liceo Alberti potranno raggiungere gli altri istituti superiori, pronti ad accoglierli. Si tratta dell'Iti Augusto Righi e del Vittorio Emanuele di via Barbagallo, a Fuorigrotta. E "probabilmente anche l'Isis "Enrico De Nicola" – spiega la Città Metropolitana – c on il quale è in corso proprio in queste ore un'interlocuzione".

