Caos chiusura Liceo Alberti indetta protesta genitori La scuola | L’Usr dice no a didattica a distanza

I genitori del Liceo Alberti hanno deciso di manifestare contro la chiusura della scuola, causata dal rifiuto dell’USR di autorizzare la didattica a distanza. Questa decisione ha lasciato gli studenti senza lezioni per quasi tre settimane, portando i genitori a chiedere risposte concrete. Domani si svolgerà un sit-in davanti all’edificio scolastico per chiedere un cambiamento.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Liceo Alberti non cala la tensione, dopo quasi tre settimane di stop alle lezioni. Sul sito della scuola, una nota annuncia il parere negativo dell’ Usr all’utilizzo della didattica a distanza. La notizia è accolta male da varie famiglie. E anche per questo, ma non solo, per martedì 17 febbraio i genitori hanno indetto una protesta. Nel mirino ci sono la Città Metropolitana di Napoli, proprietaria del plesso, e la ditta dei lavori, finanziati dal Pnrr e partiti quasi 2 anni fa. Il cantiere dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. Tuttavia la preside Silvia Parigi giorni fa, in una lettera pubblica, ha denunciato i disagi di un biennio di convivenza tra comunità scolastica e lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Gli studenti e i genitori del Liceo Alberti sono nel caos dopo la sospensione della didattica in presenza.

Martedì, i Vigili del fuoco e i tecnici della Città Metropolitana di Napoli effettueranno un sopralluogo al Liceo Alberti, dopo la chiusura improvvisa causata da problemi strutturali.

