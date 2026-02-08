Al Liceo Alberti caos chiusura Rete per la Sicurezza chiede chiarezza a sindaco e prefetto di Napoli

Gli studenti e i genitori del Liceo Alberti sono nel caos dopo la sospensione della didattica in presenza. La Rete per la Sicurezza chiede al sindaco e al prefetto di Napoli di intervenire subito e fare chiarezza sulla decisione presa. La scuola resta chiusa, e nessuno ancora spiega bene cosa sia successo o cosa si farà. La tensione cresce tra chi chiede risposte rapide e chi cerca di capire i motivi di questa scelta improvvisa.

Una richiesta di " intervento urgente e chiarimenti sulla sospensione della didattica in presenza al Liceo Leon Battista Alberti ". La formula la Rete per la Sicurezza dei Minori e degli Adolescenti, in una pec al sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e al prefetto Michele di Bari. Un intervento sollecitato da una rappresentanza di famiglie degli studenti. Alle autorità si richiama la "grave e prolungata criticità che coinvolge l'intera comunità scolastica", costretta "da settimane a convivere con una condizione di incertezza che incide in modo significativo sul diritto allo studio e sul benessere psicofisico dei ragazzi ".

