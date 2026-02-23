Caos Atalanta – Napoli polemiche su Chiffi | l’AIA ha deciso!

Daniele Chiffi ha scatenato polemiche durante la partita tra Atalanta e Napoli, a causa di alcune decisioni discutibili prese in campo. La sua gestione del match ha suscitato molte critiche tra tifosi e analisti, che hanno contestato alcune chiamate arbitrali chiave. La confusione si è accesa soprattutto nel secondo tempo, quando le decisioni dell’arbitro hanno influenzato l’andamento della partita. La partita si è conclusa tra tensioni e discussioni, alimentando il dibattito sul suo operato.

Daniele Chiffi è al centro delle polemiche per via di quanto accaduto nella giornata di ieri a Bergamo, durante la sfida tra Atalanta e Napoli. Gli azzurri lamentano un calcio di rigore tolto dopo l’intervento del VAR e di un gol non convalidato per via di un contatto tra Hien e Hojlund. Chiffi verso lo stop: non ha convinto nessuno. Stando a quanto riportato da Repubblica, Daniele Chiffi, arbitro della sfida tra Atalanta e Napoli, viaggia verso lo stop a causa degli errori commessi nella giornata di ieri. Per i vertici arbitrali, infatti, i problemi maggiori della giornata di campionato si sono verificati proprio nel match del pomeriggio, anche se Milan-Parma non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, Chiffi e il VAR nel mirino: trapela la posizione dell’AIA sulla loro prestazioneL’arbitro Chiffi e il VAR sono al centro delle critiche dopo Atalanta-Napoli, gara segnata dal gol annullato a Hojlund per un possibile fallo.

Atalanta-Napoli, l’Aia (Rocchi): “Arbitraggio non coerente di Chiffi, sarebbe stato più corretto concedere il gol”L’arbitro Chiffi ha deciso di annullare un gol agli azzurri durante la partita tra Atalanta e Napoli, causando discussioni sulla correttezza delle sue decisioni.

