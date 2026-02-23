Atalanta-Napoli Chiffi e il VAR nel mirino | trapela la posizione dell’AIA sulla loro prestazione

L’arbitro Chiffi e il VAR sono al centro delle critiche dopo Atalanta-Napoli, gara segnata dal gol annullato a Hojlund per un possibile fallo. La decisione ha suscitato molte proteste tra i tifosi e gli analisti, che contestano la scelta dell’operatore al monitor. La Federazione ha confermato di aver analizzato attentamente l’intervento, ma non ha ancora comunicato eventuali provvedimenti. L’incidente ha acceso il dibattito sulle decisioni arbitrali in campionato.

Dopo la sfida di Bergamo continuano ad emergere dettagli sulla direzione arbitrale di Atalanta-Napoli, partita segnata dall’episodio Hojlund-Hien, con conseguente annullamento del momentaneo 0-2 per i partenopei. La gara, diretta da Chiffi con Aureliano al VAR, ha generato una reazione dell’AIA, che è tornata nuovamente sull’episodio. Le decisioni prese in campo e davanti ai monitor continuano a generare dubbi sulla coerenza del protocollo applicato. La posizione dei vertici arbitrali. Come riporta Il Mattino, a seguito dell’episodio dubbio di Bergamo, non è mancata la reazione dei vertici interni dell’AIA: “Il punto è un altro: secondo quale protocollo, l’arbitro non ha ritenuto di dover andare al Var? Visto che al Var, Chiffi ci era andato alla fine del primo tempo, per giudicare la ginocchiata di Hien su Hojlund e classificandola come regolare? Perché a mandare tutto all’aria, e mettendo nei guai il capo degli arbitri Rocchi e in imbarazzo il presidente della Figc, Gravina, c’è proprio questa incomprensibile doppia interpretazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VARPasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste.

Arbitraggio nel mirino, Edo De Laurentiis protesta dopo Atalanta-Napoli: «Che VAR!!!!! Ahahahahaha»Edo De Laurentiis ha criticato duramente l’arbitraggio dopo la partita tra Atalanta e Napoli, accusando il VAR di aver sbagliato decisioni importanti.

