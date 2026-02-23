Atalanta-Napoli l’Aia Rocchi | Arbitraggio non coerente di Chiffi sarebbe stato più corretto concedere il gol

L’arbitro Chiffi ha deciso di annullare un gol agli azzurri durante la partita tra Atalanta e Napoli, causando discussioni sulla correttezza delle sue decisioni. La scelta si è basata su un contatto considerato fallo prima dell’azione che avrebbe portato alla rete. La differenza tra le decisioni prese e quelle più coerenti secondo le analisi degli esperti ha alimentato le critiche. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, lasciando aperti i dubbi sulla gestione del match.

Durante il match tra Atalanta e Napoli, terminato 2-1 per la Dea, agli azzurri è stato annullato un gol di Gutierrez per un contatto (ritenuto fallo dall’arbitro Chiffi) precedente tra Hojlund e Hien. Scrive il giornalista Marco Giordano su X: L’Aia (Associazione arbitri italiani) ritiene errori di campo quelli commessi nell’arco della partita Atalanta-Napoli, individuando una lettura non coerente dell’arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al Var Aureliano. Per l’Aia il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore, mentre il fallo di Hojlund su Hien è un episodio al limite, con l’interpretazione più corretta che sarebbe stata quella di concedere il gol al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Atalanta-Napoli, Chiffi e il VAR nel mirino: trapela la posizione dell’AIA sulla loro prestazioneL’arbitro Chiffi e il VAR sono al centro delle critiche dopo Atalanta-Napoli, gara segnata dal gol annullato a Hojlund per un possibile fallo.

L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VARPasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Classe arbitrale non all’altezza!: TMW tuona contro l’AIA dopo Atalanta-Napoli; Atalanta-Napoli, l’arbitro è Chiffi: statistiche e precedenti; Varriale ironizza: L’AIA si supererà promuovendo Chiffi e Aureliano dopo oggi?; UFFICIALE – Atalanta-Napoli, arbitra Chiffi: ecco chi sarà al Var.

Atalanta-Napoli: svelata la posizione dell'AIA e la reazione ai due episodi di Chiffi e VARUltime notizie SSC Napoli - Dopo Atalanta-Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela quella che è stata la reazione dei vertici arbitrali dell'AIA ai due episodi Hien-Hojlund che hanno vis ... msn.com

Disastro Chiffi in Atalanta-Napoli: filtra il parere dell'AIA. Rocchi imbarazzatoChiffi è stato protagonista di una prestazione scellerata in Atalanta-Napoli, l'arbitro con le sue decisioni ha pesantemente condizionato la gara di Bergamo. In casa partenopea c'è grande delusione e ... msn.com

Lite surreale durante la sfida di campionato tra Atalanta e Napoli in un appartamento di Capodimonte #Napoli - facebook.com facebook

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com