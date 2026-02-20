Il Milan alza la voce | dossier arbitri e chiamata all’AIA dopo il caos Como

Il Milan ha deciso di rivolgersi direttamente all’AIA dopo le decisioni arbitrali contro il Como. La scelta nasce dal sospetto che alcune chiamate abbiano penalizzato la squadra. I dirigenti rossoneri vogliono chiarimenti ufficiali e chiedono maggiore trasparenza. La richiesta arriva in un momento di tensione, con il club che cerca di proteggere i propri giocatori e la propria immagine. Il club ora attende una risposta dall’Associazione Italiana Arbitri, sperando in un confronto diretto sulle recenti decisioni.

Il Milan rompe gli indugi e, seguendo l'esempio recente della Juventus, decide di intraprendere la via della diplomazia istituzionale per manifestare il proprio dissenso. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una chiamata partita dai piani alti di via Aldo Rossi ha raggiunto i vertici dell' AIA per segnalare che "il vaso è colmo". Nonostante il sospiro di sollievo per lo scampato pericolo riguardante l'osso di Pavlovic — che ha evitato la frattura per miracolo — la dirigenza rossonera non ha digerito la direzione di gara di Mariani nel recupero contro il Como, ritenendo certi errori del tutto inaccettabili in una fase così delicata della stagione.