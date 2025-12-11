Arena Metato | via Turati riapre a senso unico alternato
A San Giuliano Terme, via Turati ad Arena Metato riapre al traffico con senso unico alternato, segnando la conclusione della prima fase dei lavori di ripristino sulla sponda crollata in direzione Aurelia. L'intervento ha permesso di ripristinare temporaneamente la viabilità in questa zona interessata da un cedimento, garantendo maggiore sicurezza e fluidità al traffico locale.
