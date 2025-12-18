Una ciclabile nel sottovia Quintino Sella | approvato progetto esecutivo lavori entro fine 2026

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del sottovia Quintino Sella, che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile. I lavori, che partiranno a breve, rappresentano un importante passo avanti per migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza dei cittadini. Entro la fine del 2026, questa infrastruttura offrirà un percorso più agevole e sicuro per ciclisti e pedoni, contribuendo alla valorizzazione del quartiere.

© Baritoday.it - Una ciclabile nel sottovia Quintino Sella: approvato progetto esecutivo, lavori entro fine 2026 Partiranno a breve i lavori per la riqualificazione del sottovia Quintino Sella, con la realizzazione di una pista ciclabile. Il cantiere, da 2,3 milioni di euro, è finanziato con fondi Pon Metro plus. I lavori, la cui conclusione è prevista dopo 450 giorni, riguarderanno anche la posa di una. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Nuova luce per Piazza del Plebiscito: approvato progetto, conclusione entro fine 2026 Leggi anche: Pista ciclabile tra Fogliano e Gradisca: presentato il progetto, lavori nel 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Riqualificazione del sottovia Quintino Sella: approvato il progetto esecutivo con pista ciclabile e asfalto fotocatalitico - Sostenibilità e innovazione L’asfalto fotocatalitico utilizzerà biossido di titanio (TiO2), capace di decomporre sostanze inquinanti trasformandole in elementi innocui, contribuendo a ridurre smog e ... giornaledipuglia.com

Bari, ecco come cambierà il sottovia di Quintino Sella: approvato il progetto esecutivo - La riqualificazione della cerniera tra il centro, la zona del Policlinico e il Quartierino, con una nuova pista ciclabile ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, riqualificazione del sottovia Quintino Sella con pista ciclabile e asfalto fotocatalitico: ok al progetto esecutivo - La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, a doppia corsia, lunga 600 metri e larga 2,50 metri, con il conseguente restringimento della sede stradale da ... msn.com

Telearena. . Paura domenica sera a Bovolone: una donna è stata aggredita da due persone di nazionalità straniera mentre percorreva il sottopassaggio pedonale e ciclabile sulla strada di casa. Il tentativo di strapparle la borsa è fallito grazie al pronto interven - facebook.com facebook

8/12/25. Sant'Anna di Chioggia. Il Comitato civico lamenta la disattenzione della giunta nei riguardi della frazione, restando ancora inevase le richieste reiterate: sistemazione del sottopassaggio della Romea, pensiline mancanti, pista ciclabile e collegamento x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.