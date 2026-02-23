Cantante di talento ha comunicato la sua arte anche con l' immagine Make up e capelli in primo piano

Patty Pravo si distingue per aver portato il suo stile unico sul palco di Sanremo 2026, grazie a un trucco deciso e acconciature originali. La cantante, che ha ormai 77 anni, continua a comunicare la sua passione per la musica attraverso immagini forti e un look riconoscibile. La sua presenza sul palco attira sempre l’attenzione del pubblico. Il suo modo di interpretare la scena rimane un elemento di grande interesse.

La concorrente più attesa di Sanremo 2026? Patty Pravo, senza alcun dubbio. 77 anni e un talento che non conosce età. La bambola della canzone italiana, sarà tra i protagonisti della nuova edizione del Festival della canzone italiana che andrà in scena da martedì prossimo, 24 febbraio, e si concluderà sabato 28. Pseudonimo di Nicoletta Strambelli, nata il 9 aprile 1948 a Venezia, segno zodiacale Ariete, ha attraversato decenni di trasformazioni estetiche, personali e professionali proprio davanti ai nostri occhi. Record, successi, più di 120 milioni di dischi venduti e una carriera inimmaginabile.

La star è nel suo anno più sorprendente di sempre. Dal biondo iconico allo shag rosso che ha incendiato i social, ha reinventato la sua immagine dettando le nuove tendenze capelli del 2025Pamela Anderson si distingue nel 2025 con una serie di trasformazioni sorprendenti, passando dal suo iconico biondo hollywoodiano al nuovo shag rosso short.

Il make-up del 2026 ha gli occhi in primo piano: addio nude, torna l’ombretto coloratoIl make-up del 2026 si concentra sugli occhi, segnando un ritorno alle tonalità vivaci e agli ombretti colorati.

