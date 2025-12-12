La star è nel suo anno più sorprendente di sempre Dal biondo iconico allo shag rosso che ha incendiato i social ha reinventato la sua immagine dettando le nuove tendenze capelli del 2025
Pamela Anderson si distingue nel 2025 con una serie di trasformazioni sorprendenti, passando dal suo iconico biondo hollywoodiano al nuovo shag rosso short. Tra sfumature miele, onde couture e look innovativi, la star ha ridefinito le tendenze capelli dell’anno, celebrando una metamorfosi che incanta e ispira.
D ai suoi lunghi capelli biondi hollywoodiani al nuovo shag rosso corto, passando per le sfumature miele e le onde couture: il 2025 di Pamela Anderson è un avvincente portfolio di metamorfosi al femminile. Pamela Anderson conquista Parigi in total black e capelli rosso rame X Leggi anche › Pamela Anderson, il segreto per volersi bene? Cucinare 2025, l’anno dei colpi di testa. Anche nella parte finale di questa annata travolgente, Pamela Anderson è di nuovo al centro del mondo. La star campeggia sulla nuova cover del magazine americano People, con l’ultima intervista in cui racconta la fase di rinascita personale e professionale a 58 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
