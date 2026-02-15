Macerata | centrosinistra unito con Tittarelli sfida aperta a destra tra le incertezze sul candidato sindaco

A Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca Tittarelli come candidato sindaco, spinto dalla volontà di unire le forze e affrontare le incognite del centrodestra. La decisione arriva in un momento di incertezza politica, mentre le alleanze si consolidano nelle zone centrali della città. Gli esponenti di sinistra puntano su Tittarelli per rafforzare la loro presenza alle prossime elezioni comunali, mentre il centrodestra non ha ancora definito il suo candidato ufficiale. La campagna elettorale si apre con una sfida tra schieramenti divisi e un clima di attesa tra gli elettori.

Macerata: il centrosinistra scommette su Tittarelli, il centrodestra in bilico. Macerata si prepara a una sfida elettorale complessa, con il centrosinistra che ha designato Gianluca Tittarelli come candidato sindaco. La scelta, avvenuta dopo un dibattito interno, mira a sfruttare le difficoltà del centrodestra nel presentare un fronte unito e a mobilitare un elettorato alla ricerca di nuove prospettive. La segretaria del Partito Democratico locale, Ninfa Contigiani, delinea una strategia basata sull'ascolto del territorio e sulla valorizzazione delle risorse locali.