Il centrosinistra ha scelto Gianluca Tittarelli come candidato sindaco di Macerata, dopo aver deciso di puntare sulla sua esperienza nel settore sociale. La sua candidatura arriva a poche settimane dalle elezioni comunali di primavera, quando i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco. Tittarelli, che lavora da anni con associazioni locali, promette di portare un nuovo impulso alla città. La decisione è stata ufficializzata durante una riunione del partito, alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti locali.

Macerata, 13 febbraio 2026 – Gianluca Tittarelli è stato scelto come candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali che si terranno in primavera. La decisione è arrivata ieri in tarda serata al termine di una riunione tra i rappresentanti della coalizione di centrosinistra. Presidente della Pallavolo Macerata e direttore del centro commerciale Val di Chienti, Tittarelli è sostenuto da una coalizione che comprende Pd, Avs, M5s, Casa riformista, oltre alle liste civiche «Macerata insieme», «Strada comune» e «L’altra Macerata». Il nome dunque è la scelta per il dopo Parcaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il centrosinistra ha deciso di mettere alla guida di Macerata Gianluca Tittarelli, perché vede in lui una figura capace di portare cambiamenti concreti.

Gianluca Tittarelli, imprenditore e presidente della Pallavolo Macerata, è stato scelto dal centrosinistra come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, decidendo di puntare sulla sua esperienza nel mondo degli affari e nello sport per rilanciare la città.

