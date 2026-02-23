Campobasso sogna i playoff | rimonta e trionfo sulla Juventus Next Gen

Il Campobasso ha ottenuto una vittoria importante contro la Juventus Next Gen, grazie a una rimonta nel secondo tempo. La causa di questa vittoria è stata la determinazione dei giocatori, che hanno segnato due gol dopo essere stati in svantaggio. La squadra ha dimostrato carattere e concentrazione, mantenendo alta la motivazione fino all’ultimo minuto. Con questa prestazione, il Campobasso si avvicina sempre di più ai playoff, alimentando la speranza di una qualificazione.

Campobasso in rimonta batte la Juventus Next Gen: 2-1 e sogni di playoff Il Campobasso ha conquistato un’altra vittoria in rimonta in Serie C, battendo la Juventus Next Gen per 2-1 in una partita emozionante. La squadra rossoblù ha ribaltato il risultato dopo essere andata in svantaggio, dimostrando grinta e talento. La Juventus Next Gen, ridotta in nove uomini nel finale, ha dovuto arrendersi alla determinazione dei padroni di casa. Una rimonta che accende i sogni di playoff. La partita, giocata in una fredda giornata di sole, ha un avvio difficile per il Campobasso. La Juventus Next Gen ha aperto le danze al 27? minuto con un gol di Deme, frutto di un errore difensivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Campobasso Juventus Next Gen 2-1: Deme apre, Gunduz disfa. Poi la rimonta di Agazzi e Cristallo, secondo KO di fila per BrambillaDeme segna il primo gol, ma il Campobasso reagisce e ribalta il risultato grazie a Agazzi e Cristallo.

Campobasso Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchCampobasso e Juventus Next Gen hanno pareggiato 0-0, a causa di una difesa solida da entrambe le parti.

#Brambilla dopo Campobasso Juventus Next Gen 2-1: “Partita in pugno fino all'espulsione. Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso solo due tiri da fuori”. Tutto vero. Il rosso ingenuo di Gunduz ha rovinato i piani e portato a un KO immeritato. x.com