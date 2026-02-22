Campobasso Juventus Next Gen 2-1 | Deme apre Gunduz disfa Poi la rimonta di Agazzi e Cristallo secondo KO di fila per Brambilla

Deme segna il primo gol, ma il Campobasso reagisce e ribalta il risultato grazie a Agazzi e Cristallo. La squadra di Brambilla subisce la seconda sconfitta consecutiva in una partita intensa e combattuta. La Juventus Next Gen cerca di controllare il gioco, ma non riesce a mantenere il vantaggio. Il match si conclude con il successo del Campobasso, che conquista tre punti importanti in classifica. La sfida prosegue con nuovi obiettivi per entrambe le squadre.

di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l’ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla che oggi erano ospiti del Campobasso: vantaggio di Deme, poi l’espulsione di Gunduz e la rimonta 2-1 dei padroni di casa nel segno di Agazzi e Cristallo. Campobasso Juventus Next Gen 2-1: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90’+7? ESPULSO CERRI – Kovacevic estrae un altro cartellino rosso, questa volta per Cerri! Secondo il direttore di gara, l’attaccante ha colpito irregolarmente un avversario in area di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE: decide Deme! Bianconeri in 10 per l’espulsione di GunduzDeme ha segnato il gol decisivo nel match tra Campobasso e Juventus Next Gen, che si è concluso 1-0.

Campobasso Juventus Next Gen 2-1 LIVE: Agazzi-Cristallo, bianconeri rimontati in pochi minuti!Campobasso ha vinto 2-1 contro la Juventus Next Gen grazie a un gol decisivo nel finale, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Campobasso-Juventus Next Gen; Serie C | Campobasso-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali; Serie C/B. Nota ufficiale del Campobasso prima della partita con la Juventus Next Gen; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Campobasso-Juventus Next Gen.

Juventus Next Gen a Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CDimentica il ko col Ravenna, secondo in classifica, e pensare alla trasferta di Campobasso per tornare a volare. La Juve Next Gen vuole riprendere la propria marcia e continuare a tenersi stretto il q ... tuttosport.com

Campobasso-Juventus Next Gen 0-1, Deme sblocca la gara27'- GOL DELLA JUVE NEXT GEN!! DEME!! I bianconeri sbloccano la gara con Deme, che, sugli sviluppi di un corner, trova il gol di tacco sfruttando un cross rasoterra di Savio. tuttojuve.com

#Campobasso #JuventusNextGen LIVE Segui qui il match x.com

Campobasso Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook