Campobasso Juventus Next Gen 0-0 LIVE | fischio d’inizio del match

Campobasso e Juventus Next Gen hanno pareggiato 0-0, a causa di una difesa solida da entrambe le parti. La partita ha visto numerosi interventi decisivi tra i pali e un ritmo intenso fin dai primi minuti. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un confronto combattuto, dove le occasioni da gol sono state poche ma comunque combattute. La gara si conclude senza reti, lasciando aperto il risultato alla prossima giornata.

di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l'ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla oggi ospiti del Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Campobasso Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d'inizio – Cominciata Campobasso Juventus Next Gen. Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Campobasso Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Campobasso: Tantalocchi; Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco, Pierno, Martina, Lancini.