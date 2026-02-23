Camminata solidale e informativa con Benedetta Pasquali e l’Associazione Progetto Endometriosi
La camminata solidale e informativa con Benedetta Pasquali e l’Associazione Progetto Endometriosi si svolge sabato 7 marzo 2026, alle 10:00, partendo dal Rifugio Lagdei (PR). La causa è sensibilizzare sull’endometriosi e raccogliere fondi per la ricerca. L’iniziativa coinvolge appassionati di escursionismo e persone interessate a conoscere meglio la malattia, offrendo anche momenti di approfondimento durante il percorso. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessita di iscrizione preventiva.
Un'iniziativa che unisce natura, solidarietà e informazione sanitaria: sabato 7 marzo 2026, alle ore 10:00, dal Rifugio Lagdei (PR) si partirà per il trekking "Endometriosi: ogni passo conta". Si tratta di una camminata organizzata dalla guida Benedetta Pasquali in collaborazione con A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario di attività. L'endometriosi è una patologia cronica e spesso invalidante che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, con un impatto significativo sulla qualità della vita. Nonostante la sua diffusione, rimane ancora poco conosciuta e spesso diagnosticata con anni di ritardo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
