La camminata solidale e informativa con Benedetta Pasquali e l’Associazione Progetto Endometriosi si svolge sabato 7 marzo 2026, alle 10:00, partendo dal Rifugio Lagdei (PR). La causa è sensibilizzare sull’endometriosi e raccogliere fondi per la ricerca. L’iniziativa coinvolge appassionati di escursionismo e persone interessate a conoscere meglio la malattia, offrendo anche momenti di approfondimento durante il percorso. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessita di iscrizione preventiva.