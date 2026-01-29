America' s Cup Fico incontra Abodi | Orgogliosi di ospitare una delle competizioni sportive più antiche e prestigiose al mondo

Questa mattina a Roma, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Fico ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di una delle competizioni più antiche e prestigiose al mondo, l’America’s Cup, che si terrà prossimamente in Italia. I tre hanno parlato delle modalità per organizzare al meglio l’evento e delle opportunità per la città di Napoli.

“La Campania vive una fase di straordinaria centralità in ambito sportivo, anche a livello internazionale. Napoli è la Capitale europea dello Sport nel 2026 e ci prepariamo a ospitare una delle competizioni sportive più antiche e prestigiose al mondo, l’America's Cup. Ringrazio il Ministro Abodi per il confronto cordiale e costruttivo che abbiamo avuto anche in vista dell'appuntamento dell'America's Cup che come Regione siamo orgogliosi di ospitare. Serve lavorare insieme per affrontare le sfide che abbiamo davanti”, così il presidente Fico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

