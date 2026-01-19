Al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena lo spettacolo Tanto vale divertirsi
Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo di prosa
Andrà in scena sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, lo spettacolo di prosa “Tanto vale divertirsi” di Damiano Nirchio, con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci.Lo spettacolo si ispira a fatti realmente accaduti durante la seconda Guerra Mondiale e, in.🔗 Leggi su Chietitoday.it
