Calvario infortuni | operazione e stagione ufficialmente finita

Un grave infortunio ha interrotto bruscamente la stagione di un calciatore, causato da una frattura scomposta alla clavicola destra durante l’ultima partita di campionato. Il giocatore si è infortunato dopo un contrasto in campo, lasciando il campo in lacrime mentre i medici intervenivano subito. La diagnosi ha confermato la rottura, che richiederà un intervento chirurgico e un lungo periodo di recupero. La squadra dovrà affrontare la fine della stagione senza di lui.

Nell’ultima partita di campionato ha subito la frattura scomposta della clavicola destra Una stagione sfortunata è dire poco. L’ennesimo infortunio rischia concretamente di porre fine alla sua annata, considerati i tempi di recupero previsti per il ritorno in campo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Un altro ko per Nicolò Rovella. Col Cagliari era tornato cinque mesi dopo l’ultimo stop, quello all’osso pubico che lo aveva costretto a un’assenza superiore ai 100 giorni. Senza contare quelli dovuti a una infiammazione allo stesso punto in cui si era infortunato a fine settembre, passato interamente ai box anche per un affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Grealish tra multe e infortuni: condannato per la “notte rossa” in Lamborghini, stagione finitaJack Grealish vive un momento difficile.

Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtraLoftus Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico ai denti e alla mascella dopo uno scontro violento in campo.

