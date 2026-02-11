Grealish tra multe e infortuni | condannato per la notte rossa in Lamborghini stagione finita
Jack Grealish vive un momento difficile. Il giocatore inglese, in prestito all’Everton dal Manchester City, è stato condannato per la notte in Lamborghini avvenuta lo scorso settembre. La sua stagione si chiude qui, tra multe e infortuni, mentre si trova ancora fuori gioco per un grave infortunio che lo ha fermato definitivamente.
Un periodo da dimenticare per Jack Grealish. Il fantasista inglese, attualmente in forza all’ Everton in prestito dal Manchester City, è stato condannato dalla giustizia britannica per una vicenda stradale risalente allo scorso settembre, proprio mentre si trova costretto ai box per un grave infortunio che ha decretato la fine anticipata del suo campionato. Il tribunale di Liverpool ha inflitto al calciatore una sanzione pecuniaria superiore alle 1.000 sterline e la decurtazione di sei punti sulla patente di guida, dopo che la sua Lamborghini da 210.000 sterline era stata immortalata mentre bruciava un semaforo rosso nel cuore della città.🔗 Leggi su Serieagoal.it
