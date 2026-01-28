Donna trovata morta in casa a lanciare l' allarme i vicini che non la vedevano da diversi giorni Secondo caso in due giorni

Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Udine. I vicini avevano chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato che non la vedevano da diversi giorni. La scoperta è avvenuta questo pomeriggio in via del Gelso, al civico 7. È il secondo caso simile in pochi giorni nella stessa città. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

UDINE - Donna morta in casa a Udine, è il secondo caso in pochi giorni. Tragico rinvenimento nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, in via del Gelso, al civico 7, dove i soccorritori sono intervenuti per un intervento di soccorso a persona che si è concluso con una drammatica scoperta. Dopo aver effettuato l'accesso all'appartamento, i vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario del Sores, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a diverso tempo prima del ritrovamento, considerato l'avanzato stato in cui si trovava il cadavere.

