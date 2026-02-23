Callipo | 15 milioni in investimenti export in Cina +39,1%

Callipo, grazie a un investimento di 15 milioni di euro, ha rafforzato la propria presenza all’estero, con l’export in Cina che cresce del 39,1%. La società punta a espandere la produzione e migliorare la distribuzione, puntando a un fatturato record di 112 milioni entro il 2025. La strategia mira a consolidare la crescita e a sfruttare nuove opportunità di mercato, anche grazie all’ampliamento degli stabilimenti. La prossima fase prevede nuove iniziative di sviluppo.

Callipo Group annuncia un piano di investimenti da 15 milioni di euro e chiude il 2025 con un fatturato record di 112 milioni, segnando un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. L'azienda calabrese, nota per le conserve ittiche, punta a potenziare la capacità produttiva e modernizzare gli impianti, con un occhio di riguardo all'export, che rappresenta il 21% del fatturato totale. La crescita non si limita al mercato italiano: l'export verso la Cina ha registrato un aumento del 39,1%, mentre il settore dei gelati ha un'impennata del 27,4%. La famiglia Callipo, alla quinta generazione, guida un gruppo che comprende anche attività agricole, turistiche e logistiche, con oltre 400 lavoratori.