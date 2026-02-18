Callipo Calabria | investimenti privati aree industriali abbandonate e il peso di un pedaggio per servizi mancanti

Callipo ha accusato il Corap di chiedere un “pedaggio” per servizi che non vengono forniti, mettendo in luce le difficoltà degli investimenti privati in Calabria. La crisi delle aree industriali abbandonate e la mancanza di infrastrutture adeguate rallentano lo sviluppo economico della regione. La situazione si aggrava con le imprese che devono pagare tariffe elevate senza ricevere servizi efficienti in cambio.

Callipo denuncia il Corap: tra investimenti in Calabria e la richiesta di un “pedaggio” per i servizi inesistenti. Un imprenditore simbolo della Calabria, Pippo Callipo, alza la voce contro il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (Corap), denunciando una pressione fiscale eccessiva e l’assenza di servizi adeguati nelle aree industriali regionali, nonostante i suoi significativi investimenti e la creazione di posti di lavoro. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle aree industriali calabresi e sull’effettiva volontà delle istituzioni di sostenere lo sviluppo economico della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria: Corap chiede pagamenti contestati alle imprese, a rischio sviluppo aree industriali e investimenti.Il Corap, l’ente regionale calabrese in liquidazione, ha iniziato a chiedere pagamenti alle imprese delle aree industriali.

