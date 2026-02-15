LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | iniziano i quarti di finale

Giovanni Visentin ha avuto una partenza difficile durante i quarti di finale di snowboardcross a Pechino, costretto a risalire dalla quarta posizione subito dopo il via. La gara mista a coppie delle Olimpiadi è in corso, con i concorrenti che cercano di conquistare un posto in semifinale. I primi minuti sono cruciali per gli atleti che vogliono evitare di perdere contatto con il gruppo di testa.

13:47 Brutta partenza di Visentin, che dovrà recuperare dalla quarta posizione dopo la start section. 13:46 Omar Visentin e Sofia Groblechner sfidano Francia 2 (BozzoloCasta), Svizzera 1 (Koblet, Wiedmer) e Stati Uniti 2 (PareGaskill). QUARTI DI FINALE 13:44 Ci siamo! Atleti al cancelletto di partenza. Inizia la gara! 13:42 Tantissimo pubblico in quel di Livigno per trainare gli azzurri. Ci avviciniamo all'inizio della gara. 13:38 Per Italia 2 (Groblechner-Visentin) il sogno semifinale passerà dalla prima batteria di quarti contro Francia 2, Svizzera 1 e USA 2.