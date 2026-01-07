Giada D’Antonio e Anna Trocker torneranno in gara nella Nor-Am Cup in Canada. Dopo il primo impegno a Tremblant, dove entrambe hanno concluso la prova, attendiamo i prossimi appuntamenti. Ecco il calendario e gli orari dei loro prossimi impegni, per seguire da vicino le prestazioni delle due giovani atlete in questa competizione internazionale.

Il primo dei quattro impegni in Canada non è andato come ci si aspettava per Giada D’Antonio e Anna Trocker, che non hanno portato a termine il gigante di Tremblant, prova valida per la Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo): la 17enne altoatesina è uscita nella seconda manche, dopo aver firmato il secondo tempo nella prima; la 16enne campana non ha portato a termine la prima manche. Le due azzurre, che si sono impegnate in questa avventura con il chiaro intento di abbandonare i pettorali di partenza in vista dei prossimi impegni in Coppa del Mondo, avranno una pronta occasione di riscatto in occasione del secondo gigante di Tremblant, che andrà in scena mercoledì 7 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando tornano in gara Giada D’Antonio e Anna Trocker? Calendario e orari dei prossimi impegni in Nor-Am Cup

Leggi anche: Quando tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker: nuova sfida in Nor-Am: il programma delle gare

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker | nuova sfida in Nor-Am | il programma delle gare; LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker; Quando torna Giada D’Antonio? Ipotesi Coppa del Mondo o Coppa Europa | i prossimi appuntamenti; A che ora Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale tv streaming.

Quando tornano in gara Giada D’Antonio e Anna Trocker? Calendario e orari dei prossimi impegni in Nor-Am Cup - Il primo dei quattro impegni in Canada non è andato come ci si aspettava per Giada D'Antonio e Anna Trocker, che non hanno portato a termine il gigante di ... oasport.it