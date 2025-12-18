Calciomercato Juve il club apre a gennaio per la cessione | il centrocampista può risolvere i problemi dei bianconeri Di chi si tratta
La Juventus si prepara a valutare eventuali cessioni a gennaio, con un centrocampista nel mirino per risolvere alcune criticità di reparto. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Frendrup, valutato circa 20 milioni dal Genoa e osservato attentamente da Damien Comolli. La sessione di mercato invernale potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rinforzare la rosa e ottimizzare le strategie dei bianconeri.
Calciomercato Juve, Frendrup nel mirino di Damien Comolli per gennaio. Il Genoa valuta il centrocampista circa 20 milioni di euro. La Juventus continua la sua ricerca metodica di profili giovani e dinamici per potenziare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei nomi più caldi per la sessione invernale di calciomercato è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 in forza al Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, complice la disponibilità del club ligure a valutare proposte concrete già a stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, Roma e Milan insidiano i bianconeri: il giocatore a gennaio può tornare in Serie A. Di chi si tratta
Leggi anche: Calciomercato Juve, un top club si inserisce nella corsa per quel centrocampista: l’interesse dei bianconeri resta vivo ma… La situazione
Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose; Juventus, Spalletti 'provoca' ma è in scadenza: senza un club forte, il rischio è alto; Calciomercato live oggi: Juve su Hjulmand ma occhio a Tonali, Percassi parla di Lookman e Galliani può tornare al Milan; Tuttosport - Nuovo ds Juventus, spunta il nome di James Gow: il profilo.
Frendrup, il Genoa apre alla cessione a gennaio: servono 20 milioni - Tra i nomi accostati alla Juventus per rinforzare il centrocampo, Morten Frendrup, giocatore classe 2001 del Genoa e della nazionale danese, potrebbe essere un obiettivo non troppo difficile ... tuttojuve.com
Mercato Juventus, l’Inter apre alla cessione di Frattesi ma la richiesta è spiazzante - Per il centrocampista della nazionale, il club nerazzurro vuole, in cambio, un perno del centrocampo di Spalletti. msn.com
Tuttosport: “Inter apre al prestito di Frattesi alla Juve” - Il centrocampista dell’ Inter resta il preferito di Luciano Spalletti, nonostante il prezzo richiesto dal club neraz ... passioneinter.com
La Juve COMPRA a GENNAIO: Comolli ha scelto il difensore per SPALLETTI
Il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini, fornisce un interessante aggiornamento di calciomercato riguardante la Juventus I bianconeri, infatti, a gennaio dovrebbero puntare all’acquisto di un nuovo terzino che dovrebbre prendere il posto di Joao M - facebook.com facebook
Calciomercato #Juve Pronto un doppio colpo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.