La Juventus si prepara a valutare eventuali cessioni a gennaio, con un centrocampista nel mirino per risolvere alcune criticità di reparto. Tra i nomi che circolano, spicca quello di Frendrup, valutato circa 20 milioni dal Genoa e osservato attentamente da Damien Comolli. La sessione di mercato invernale potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rinforzare la rosa e ottimizzare le strategie dei bianconeri.

Calciomercato Juve, il club apre a gennaio per la cessione: il centrocampista può risolvere i problemi dei bianconeri. Di chi si tratta

Calciomercato Juve, Frendrup nel mirino di Damien Comolli per gennaio. Il Genoa valuta il centrocampista circa 20 milioni di euro. La Juventus continua la sua ricerca metodica di profili giovani e dinamici per potenziare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei nomi più caldi per la sessione invernale di calciomercato è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 in forza al Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, complice la disponibilità del club ligure a valutare proposte concrete già a stagione in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

