Calciomercato Juventus svolta Theo Hernandez | il terzino pronto ad arrivare in estate

Sul calciomercato della Juventus si segnala una possibile svolta con l’interesse per Theo Hernandez. Secondo fonti come Carlo Pelegatti, il terzino francese potrebbe tornare in Italia durante la prossima estate. La notizia sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre i tifosi attendono aggiornamenti su un eventuale trasferimento. Restano da verificare le concrete possibilità e i dettagli di questa eventuale operazione di mercato.

Una clamorosa notizia starebbe sconvolgendo il calciomercato italiano e non solo. Secondo quanto riportato da Carlo Pelegatti su YouTube, Theo Hernandez si starebbe preparando a un clamoroso ritorno in Italia. Questa volta però i colori non sono il rosso e il nero del Milan. Il nero c’è sempre ma, a fargli compagnia, vi è il bianco. La sua nuova avventura potrebbe essere all’ombra della Mole Antonelliana, in quella Torino bianconera che più volte lo ha corteggiato. Dopo il caldo di Dubai, dove risiede dal 10 luglio 2025 per giocare al Al-Hilal, dopo che gli arabi hanno speso 25 milioni di euro per portarlo in Arabia, questa volta ad accoglierlo potrebbe essere il freddo di Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

