Calciomercato Inter spunta il nome di Kostov | chi è il nuovo obiettivo

Kostov è diventato il nuovo obiettivo dell'Inter durante il calciomercato. La società nerazzurra punta a rafforzare il settore giovanile con questo giovane talento, che ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni recenti. I dirigenti stanno valutando un possibile trasferimento, cercando di capire se ci sono le condizioni per portarlo in Italia. La trattativa resta ancora in fase preliminare e potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.

Kostov. L' Inter continua a muoversi con grande attenzione sul mercato dei giovani talenti e avrebbe individuato un nuovo profilo da seguire con interesse. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra spunta quello di Vasilije Kostov, centrocampista emergente che sta attirando l'attenzione di diversi club europei. Il classe 2008, attualmente in forza alla Stella Rossa, si è messo in luce grazie a numeri importanti nonostante la giovane età. Le sue prestazioni hanno convinto gli osservatori, che ne stanno monitorando con costanza la crescita per valutarne il potenziale a lungo termine.