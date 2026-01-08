Calciomercato Inter a destra spunta nuovo nome | è Holm del Bologna

Nel contesto del calciomercato dell’Inter, con João Cancelo ormai vicino al Barcellona, si fa strada il nome di Holm del Bologna come possibile rinforzo sulla fascia destra. La società nerazzurra prosegue le proprie valutazioni per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato.

Calciomercato Inter. Con João Cancelo ormai a un passo dal Barcellona, l’Inter ha definitivamente voltato pagina e continua a lavorare sul mercato per individuare il rinforzo giusto sulla fascia destra. Cristian Chivu dovrà infatti fare a meno di Denzel Dumfries ancora a lungo e, in Viale della Liberazione, è partita una vera e propria fase di valutazione a tutto campo per colmare il vuoto lasciato dall’olandese. Nelle ultime ore è emerso un profilo nuovo. Secondo quanto raccolto da FcInternews.it, i nerazzurri hanno effettuato un primo sondaggio per Emil Holm, esterno in forza al Bologna. I contatti, già avviati sia con il club emiliano sia con l’entourage del giocatore, restano per ora su un piano esplorativo: una semplice richiesta di informazioni, senza che siano state prese decisioni operative o impostate trattative concrete. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

