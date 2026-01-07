calciomercato juventus un ex obiettivo bianconero sta per rinnovare con il suo club attuale la situazione

Un ex obiettivo della Juventus è vicino a rinnovare il suo contratto con il club attuale. La situazione, aggiornata dalla redazione di JuventusNews24, indica che il giocatore sta per confermarsi anche per la prossima stagione, segnando un possibile cambio di strategia nel calciomercato bianconero. Resta da seguire l’evolversi delle trattative e le eventuali novità ufficiali.

Calciomercato Juventus, un vecchio obiettivo della società bianconera è ad un passo dal rinnovo del contratto con il suo club attuale. La situazione. La Juve osserva con grande attenzione le dinamiche del calciomercato internazionale, consapevole che le mosse dei top club europei influenzano inevitabilmente gli scenari futuri. Mentre diverse società sono scosse da trasferimenti milionari, in Germania si lavora nel segno della continuità. Il Bayern Monaco, infatti, è ormai a un passo dal definire il futuro di Serge Gnabry togliendolo di fatto dal mercato. A confermare l’ottimismo è Fabrizio Romano, che ha rivelato come l’accordo tra la dirigenza bavarese e l’entourage del giocatore sia entrato nelle sue “fasi finali”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

