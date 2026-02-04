Calcio serie C il Grifo cala tre assi per la salvezza | Uniti per un unico obiettivo

Il Perugia si lancia con decisione sulla strada della salvezza, rafforzando la squadra con tre acquisti di alto livello. La decisione arriva dopo una prima fase di difficoltà in classifica e mira a cambiare rotta. I nuovi giocatori sono già pronti a mettersi in mostra, e tutto fa pensare che il club abbia scelto di puntare forte per risalire la china. La sfida ora è dimostrare sul campo che gli investimenti fatti portano i risultati sperati.

La classifica parla chiaro ed il Perugia, per cercare di risistemarla (anche se in un primo tempo ci era anche riuscito) è stato costretto ad operare una campagna acquisti di assoluto livello, almeno sulla carta.Valerio Verre, Riccardo Ladinetti e Matteo Polizzi sono soltanto alcuni degli arrivi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Calcio Calcio serie C, per il Grifo un colpaccio che ci voleva proprio: salvezza ora a portata di mano Il Perugia di Serie C ottiene una vittoria importante in trasferta a Guidonia, un campo difficile e ostico. Calcio serie C, Grifo terzultimo in classifica: Perugia a cinque punti dalla zona salvezza La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Perugia Calcio Argomenti discussi: Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare della 24° giornata in tempo reale; Calcio serie C, il mercato del Perugia si avvia alla volata finale. Calcio, in serie C calabresi in campo oggiIn serie C calabresi in campo oggi, entrambe alle 17.30. il Cosenza ospita al Marulla la casertana, in una gara importatissima in chiave play off. I campani sono quarti con due lunghezze in più del Co ... rainews.it RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Esulta il Campobasso! Diretta gol live score (24^ giornata, 31 gennaio 2026)Risultati Serie C, classifiche: nel sabato dedicato alla 24^ giornata attenzione soprattutto a Inter U23 e Pianese, due squadre molto in forma. ilsussidiario.net https://www.gazzettabenevento.it/Sito2009/dettagliocomunicato2.phpId=175901 Calcio, Serie C: Ultima frenetica giornata di mercato per il Benevento che chiude per il centrocampista Christian Kouan e il terzino Raffaele Celia In uscita Angelo Viscardi si acc - facebook.com facebook Calcio, serie C. I Lupi attendono il Pontedera @sscampobasso in campo alle 17:30 contro l'ultima della classe. Mancheranno il portiere Tantalocchi e Gala @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.