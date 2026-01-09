Calcio Eccellenza | Perignano vince il derby a Cenaia

Il derby di Eccellenza tra Perignano e Cenaia si conclude con la vittoria della squadra ospite, che conquista tre punti grazie a un risultato di 1-2. La partita, disputata sul campo di Cenaia, è stata utile per entrambe le formazioni nel proseguimento del campionato regionale, offrendo un momento di confronto tra le due realtà locali.

Pisa 9 gennaio 2026 – In Eccellenza il Fratres Perignano vince il derby sul campo del Cenaia. La squadra di mister Pacifico Fanani sfrutta il turno infrasettimanale del massimo campionato regionale e si impone 1 – 2 su quella di mister Nicola Sena. Fratres Perignano sesto in classifica con ventisei punti a meno due dalla zona-play-off occupata dallo Sporting Cecina. Decide la sfida il bomber Giordani con una doppietta nel giro di dieci minuti: sette gol per lui sino a questo momento. Per il Cenaia, ultimo, è notte fonda. Questo il tabellino della sfida giocata al ‘Favilli-Pennati”. Cenaia: Castaldi, Lischi A. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Perignano vince il derby a Cenaia Leggi anche: Calcio. Eccellenza: derby al Fratres Perignano, 4 - 2 al San Giuliano Leggi anche: Calcio. Eccellenza: risorge il Cenaia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Eccellenza A. Il Fratres Perignano passa a Cenaia: Giordani trascina i rossoblù, il cuore arancioverde non basta; Eccellenza A. Il Fratres Perignano passa a Cenaia: Giordani trascina i rossoblù, il cuore arancioverde non basta; Eccellenza. I risultati della 19° giornata del girone A; Eccellenza A. Nuovo turno infrasettimanale: il programma della 19° giornata. Eccellenza, vince solo l’Agazzanese. Pari per il Nibbiano che resta in vetta con la Vianese - E' iniziato nel giorno dell'Epifania il girone di ritorno del campionato di calcio di Eccellenza, con le squadre piacentine impegnate nella corsa per ... piacenzasera.it

Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano batte il Viareggio - Pisa 10 novembre 2025 – In Eccellenza una grande vittoria per il Fratres Perignano, un pareggio per il San Giuliano, ed ancora una sconfitta per il Cenaia di mister Sena, ultimo in classifica. lanazione.it

Calcio. Eccellenza: San Giuliano e Cenaia sconfitte - Pisa 5 gennaio 2026 – In Eccellenza sconfitte in trasferta sia il San Giuliano che il Cenaia nella prima giornata del girone di ritorno e nella prima gara ufficiale del 2026. msn.com

Nel campionato di calcio Eccellenza, sconfitta casalinga per la Larcianese - facebook.com facebook

CALCIO / Eccellenza, il Cuneo domina e si impone 2-1 sul Volpiano nella semifinale d’andata di Coppa Italia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.