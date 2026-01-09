Calcio Eccellenza | Perignano vince il derby a Cenaia

Il derby di Eccellenza tra Perignano e Cenaia si conclude con la vittoria della squadra ospite, che conquista tre punti grazie a un risultato di 1-2. La partita, disputata sul campo di Cenaia, è stata utile per entrambe le formazioni nel proseguimento del campionato regionale, offrendo un momento di confronto tra le due realtà locali.

Pisa 9 gennaio 2026 – In Eccellenza il Fratres Perignano vince il derby sul campo del Cenaia. La squadra di mister Pacifico Fanani sfrutta il turno infrasettimanale del massimo campionato regionale e si impone 1 – 2 su quella di mister Nicola Sena. Fratres Perignano sesto in classifica con ventisei punti a meno due dalla zona-play-off occupata dallo Sporting Cecina. Decide la sfida il bomber Giordani con una doppietta nel giro di dieci minuti: sette gol per lui sino a questo momento. Per il Cenaia, ultimo, è notte fonda. Questo il tabellino della sfida giocata al ‘Favilli-Pennati”. Cenaia: Castaldi, Lischi A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

