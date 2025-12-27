Calcio Serie A risultati Fiorentina sempre ultima
Roma, 27 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Parma-Fiorentina 1-0 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, ore 15 Lecce-Como, Torino-Cagliari, ore 18 Udinese-Lazio, ore 20.45 Pisa-Juventus, domenica 28 dicembre ore 12.30 Milan-Verona, ore 15 Cremonese-Napoli, ore 18 Bologna-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Inter, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna, Como 25, Lazio 23, Atalanta 22, Sassuolo, Cremonese, Udinese, Torino 21, Parma, Lecce 17, Cagliari 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Genoa, Fiorentina ultima
Leggi anche: L’Inter cala il poker al Como e sale in vetta alla classifica di Serie A. Fiorentina sempre più ultima
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A, ok Torino e Fiorentina. Genoa-Atalanta 0-1. HIGHLIGHTS; L'Udinese resta in 10 e ne prende 5: Fiorentina, arriva la prima vittoria; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 16ª giornata.
Calcio, Serie A, risultati, Fiorentina sempre ultima - Juventus, domenica 28 dicembre ore 12. msn.com
Serie A: Sorensen affonda la Fiorentina, per i viola a Parma è notte fonda - 0 e compie un balzo da tre punti nella corsa salvezza, per i viola è ancora notte fonda. ansa.it
Risultati calcio live, sabato 27 dicembre 2025: Serie A e Aston Villa-Chelsea - Fiorentina lunch match, trasferta per Lazio e Juventus, si gioca anche in Serie B e Coppa d'Africa ... calciomagazine.net
DOPPIO KEAN e MANITA VIOLA: Fiorentina-Udinese 5-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
Calcio, serie A senza tregua anche a Natale. domani in campo alle 15. La presentazione - facebook.com facebook
Lega Calcio Serie A scende in campo a sostegno di Medici con l’Africa @Cuamm, promuovendo la campagna “Immagina di far nascere la speranza” in occasione della 16ª Giornata della #SerieAEnilive. legaseriea.it/it/legaseriea/… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.