Calcio Napoli De Laurentiis chiama Gravina dopo Bergamo | è polemica sugli arbitri

Dopo la partita contro l’Atalanta, il presidente del Napoli ha chiamato Gravina per esprimere il suo disappunto sugli errori arbitrali. La decisione di intervenire nasce dalla frustrazione per alcune decisioni contestate durante il match a Bergamo. I toni della conversazione sono stati molto diretti, con l’obiettivo di chiedere maggiore attenzione da parte degli arbitri nelle partite future. La discussione si concentra sui rigori non concessi e sui falli non sanzionati.

Polemiche in casa Calcio Napoli dopo la sfida contro l'Atalanta: De Laurentiis avrebbe chiamato Gravina. Ieri Manna duro sul gol annullato e sul Var. La sfida di Bergamo lascia strascichi pesanti. Secondo SportMediaset, Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato a Gabriele Gravina dopo quanto accaduto in Atalanta-Napoli, con particolare riferimento agli episodi arbitrali contestati. Nel pomeriggio ci sarebbe stato il contatto tra il presidente del Calcio Napoli e il numero uno della FIGC. I contenuti e i toni della conversazione non sono noti. Il Napoli recrimina soprattutto per il gol annullato a Gutierrez sullo 0-2, per una presunta spinta di Hojlund su Hien. 🔗 Leggi su 2anews.it

Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: «Gutierrez? Era gol. Vergognoso». Edo De Laurentiis: «Ci avete rotto il calcio»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica aspramente gli errori arbitrali che hanno influenzato il risultato di Atalanta-Napoli, accusando gli arbitri di aver ignorato un gol valido di Gutierrez.

Diego Maradona junior: "Se il Napoli chiama, vado anche gratis. De Laurentiis lo sa"Diego Maradona junior non nasconde la sua voglia di tornare a giocare per il Napoli.

Calcio: Napoli; il ds Manna, 'il Var qualcosa di sconcertante'. Il dirigente dei campani sull'annullamento del gol a Gutierrez: 'Non c'era nulla' #ANSA x.com

#Calcio - SSC Napoli "derubato" a #Bergamo con decisioni sconcertanti. #Conte non parla nel post-match ma il DS #Manna non le manda a dire,c'e bisogno di chiarezza e uniformità in questo #Var che continua a creare danni. #SerieA #SportNews #SscNap - facebook.com facebook