Calciatore campano aggredito in stadio Barletta | Gara tesa e provocazioni

Un calciatore campano è stato aggredito durante una partita a Barletta, a causa di un confronto acceso tra i giocatori. Malcore, coinvolto nell'incidente, è stato poi espulso, mentre Torassa, il suo avversario, è stato portato in ospedale per le ferite riportate. La tensione tra le due squadre ha portato a un episodio violento che ha interrotto momentaneamente la partita. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

© Anteprima24.it - Calciatore campano aggredito in stadio Barletta: “Gara tesa e provocazioni”

Tempo di lettura: 2 minuti “L’episodio che ha coinvolto il nostro tesserato Giancarlo Malcore, poi espulso, e il calciatore dell’Afragolese Agustín Torassa, successivamente accompagnato in ospedale, va inquadrato all’interno di una gara particolarmente tesa”. Lo dichiara, in una nota, la società sportiva del Barletta commentando l’aggressione subita dal capitano dell’ Afragolese, Agustin Torassa che ieri, nel corso dell’intervallo della partita tra la squadra pugliese e i campani, sarebbe stato aggredito dall’attaccante del Barletta, Giancarlo Malcore. La società “ribadisce con fermezza la propria condanna verso ogni forma di violenza”, ma “invita a una lettura equilibrata e complessiva dei fatti, restituendo il giusto contesto in cui l’episodio si è verificato ed evitando semplificazioni e giudizi affrettati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Follia allo stadio, calciatore aggredito da un avversario: finisce in ospedale!Un calciatore è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un avversario durante l’intervallo di una partita di Serie D. Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri preparano una gara tesa agli Europei: è lotta con Fear-GibsonCharléne Guignard e Marco Fabbri si preparano ai Campionati Europei di pattinaggio di figura a Sheffield, una competizione importante che li vede confrontarsi con la coppia Fear-Gibson. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Calcio violento: fischia un rigore e viene aggredito. Arbitro di 18 anni finisce in ospedale sotto shockL’episodio si è verificato durante l’incontro valido per il campionato di Terza Categoria, Girone A di Milano, tra la Virtus Cesano Boscone e la Virtus Abbiatense. La partita è stata sospesa, il giudi ... ilgiorno.it Calciatore di 15 anni aggredito in strada a San Benedetto solo perché indossava la tuta dell'Ascoli Calcio, Daspo di un anno per un 21enneSAN BENEDETTO - Il questore di Ascoli Piceno Aldo Fusco ha emesso un Daspo di un anno per il 21enne di San Benedetto del Tronto che nel pomeriggio del 23 novembre ha aggredito a Porto d'Ascoli due ... corriereadriatico.it Secondo una prima ricostruzione, al culmine di un acceso diverbio verbale, il calciatore campano sarebbe stato colpito con calci e pugni da Giancarlo Malcore, attaccante del Barletta. - facebook.com facebook