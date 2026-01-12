Pattinaggio di figura Guignard-Fabbri preparano una gara tesa agli Europei | è lotta con Fear-Gibson

Charléne Guignard e Marco Fabbri si preparano ai Campionati Europei di pattinaggio di figura a Sheffield, una competizione importante che li vede confrontarsi con la coppia Fear-Gibson. Dopo un periodo di riflessione, gli atleti italiani affrontano questa sfida con determinazione, puntando a ottenere risultati significativi. La gara rappresenta un momento cruciale nel percorso di crescita e di riscatto per i pattinatori, in vista di future competizioni internazionali.

Dimenticare il passato, cancellare l’autunno. Ripartire. Ricominciare. Ancora una volta. Charléne Guignard-Marco Fabbri si apprestano a vivere una gara estremamente delicata ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, competizione in programma questa settimana presso l’Utilita Arena di Sheffield, nel Regno Unito. I veterani della Nazionale italiana sono infatti reduci da un periodo estremamente tormentato, contrassegnato da un trattamento durissimo e ingiustificato da parte della giuria. Facciamo il punto della situazione per i più distratti. Gli allievi seguiti da Barbara Fusar Poli, perennemente in top-3 nelle gerarchie per tutta la durata del quadriennio, hanno subito il “sorpasso” inaspettato di alcuni team, uno tra tutti quelli dei padroni di casa Lilah Fear-Lewis Gibson, sempre davanti negli scontri diretti di quest’anno (avvenuti rispettivamente al Grand Prix De France e all’NHK Trophy). 🔗 Leggi su Oasport.it

