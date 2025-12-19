Rapina con spray al peperoncino calci e pugni | giovanissimo arrestato

Un 18enne genovese è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver commesso una violenta rapina nel centro storico lo scorso ottobre. La rapina, caratterizzata da l’uso di spray al peperoncino, calci e pugni, ha suscitato grande clamore tra i residenti e le forze dell’ordine, che hanno rintracciato e fermato il giovane nel tentativo di fare giustizia.

Un 18enne genovese è stato portato in carcere perché accusato di essere il responsabile di una violenta rapina commessa nel centro storico lo scorso mese di ottobre. La polizia ha eseguito l'ordinanza di custodia emessa dal gip del tribunale di Genova su richiesta della procura.

Rapina violenta nel centro storico, arrestato diciottenne - Tentò di strappare collanine in oro e aggredì la vittima con spray al peperoncino: il giovane è stato portato in carcere a Marassi ... lavocedigenova.it

“Se usi lo spray al peperoncino ti faccio un buco in testa”: nuova rapina alla gelateria Spaziale di Brescia - Con queste parole un bandito, ieri sera intorno alle 21:30 alla Gelateria Spaziale di viale Europa a ... ilgiorno.it

Ha rapinato il supermercato Lidl di viale Santa Eufemia e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito gli agenti con calci, pugni e morsi. Per fermarlo è stato necessario l’uso dello spray urticante Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano di 35 anni, regolare - facebook.com facebook

Treviso, le cassiere del supermercato dotate di spray urticante: «Troppi maranza e balordi. Le denunce non bastano» x.com

