Calci e pugni negli spogliatoi all'intervallo di Barletta-Afragolese di Serie D | Torassa in ospedale

Durante l'intervallo della partita tra Barletta e Afragolese, calci e pugni sono scoppiati negli spogliatoi, causando l'intervento delle forze dell'ordine. Agustin Torassa, capitano dell'Afragolese, ha subito una ferita e si trova in ospedale per controlli. La rissa è scoppiata tra alcuni giocatori e membri dello staff, creando tensione nel settore. La partita è stata momentaneamente sospesa per permettere le operazioni di sicurezza.

Il capitano dell'Afragolese, Agustin Torassa, finisce in ospedale dopo una rissa all'intervallo della partita di Serie D in casa del Barletta. Calci e pugni con l'attaccante avversario Malcore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lite negli spogliatoi a Barletta: il capitano dell’Afragolese finisce all’ospedale OggiUn'aggressione negli spogliatoi di Barletta ha coinvolto il capitano dell’Afragolese, Agustin Torassa, che è stato colpito da un pugno.

Calci e pugni in Barletta-Afragolese: un giocatore finisce in ospedaleCalci e pugni in Barletta-Afragolese: un giocatore finisce in ospedale Calci e pugni negli spogliatoi. Una lite tra due calciatori si è conclusa con una ... ilsipontino.net

SERIE D | Barletta-Afragolese 2-0, Lattanzio: "Siamo partiti a 3000 al rientro dagli spogliatoi perché volevamo fortemente la vittoria. Da martedì penseremo alla Paganese" #afragolese #ciaramella #sport - facebook.com facebook

Lite negli spogliatoi a Barletta, trauma cranico per il capitano dell'Afragolese Agustin Torassa x.com