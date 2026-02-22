Lite negli spogliatoi a Barletta | il capitano dell’Afragolese finisce all’ospedale Oggi

Un'aggressione negli spogliatoi di Barletta ha coinvolto il capitano dell’Afragolese, Agustin Torassa, che è stato colpito da un pugno. La lite si è scatenata subito dopo il primo tempo, secondo testimonianze, e ha portato all’intervento delle ambulanze. Torassa è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le ferite riportate. La vicenda solleva domande sulla gestione degli spogliatoi e sul rispetto tra i giocatori. La squadra sta indagando sull’accaduto.

Alla fine del primo tempo, negli spogliatoi, la lite. Stando a ricostruzioni dell'accaduto il capitano dell'Afragolese, Agustin Torassa, è stato colpito da un pugno. È stato trasportato all'ospedale. Il calciatore Gennaro Malcore, del Barletta, è stato espulso. Indaga la polizia per accertare le responsabilità dell'accaduto. Barletta-Afragolese, valida per il campionato di calcio di serie D girone H, è terminata 2-0.

Lite negli spogliatoi, picchiato da un avversario: calciatore in ospedale per trauma cranico, indaga la DigosUna rissa negli spogliatoi ha portato un calciatore a finire in ospedale con un trauma cranico.

La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleDopo la partita tra le squadre under 17 dell’Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio, è scoppiata una rissa negli spogliatoi.

