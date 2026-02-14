Rissa nel traffico all’uscita di scuola Calci e pugni | 62enne all’ospedale

Da lanazione.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni è finito in ospedale dopo una rissa scoppiata nel traffico all’uscita della scuola di Empoli, a causa di un diverbio tra due genitori. La discussione è degenerata in una colluttazione, con calci e pugni, proprio nel momento in cui le auto si fermavano nel traffico intenso di viale Buozzi. La scena si è svolta vicino all’ingresso del liceo, creando scompiglio tra gli automobilisti e i pedoni.

Empoli, 14 febbraio 2026 – Il traffico di punta tipico dell’orario d’uscita da scuola. Nell’ultimo tratto di viale Buozzi, il più vicino al plesso di Ragioneria, è un groviglio di auto. Chi parcheggia, chi transita e chi cerca di passare. Un momento di ordinario caos – tra le 13.30 e le 13.45 di ieri – se non fosse per il video diventato virale sui social che documenta una violenta lite tra due uomini. Nelle immagini si vede chiaramente un adulto fermo in piedi davanti a un Suv con l’intenzione di filmare con il cellulare. L’automobilista fa per partire, l’altro sferra una serie di calci allo specchietto e poi si avvicina minaccioso allo sportello del fuoristrada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rissa nel traffico all8217uscita di scuola calci e pugni 62enne all8217ospedale

© Lanazione.it - Rissa nel traffico all’uscita di scuola. Calci e pugni: 62enne all’ospedale

Violenta lite all'uscita dal locale: volano calci e pugni, ragazzo in ospedale

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, a Montecampione, una lite tra due ragazzi uscendo da un locale si è trasformata in una colluttazione con calci e pugni.

Pugni e calci nel cortile della scuola: sospese due studentesse

In un liceo di Pordenone, due studentesse sono state sospese dopo un alterco violento nel cortile della scuola.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rissa nel traffico all’uscita di scuola. Calci e pugni: 62enne all’ospedale; Rissa con spranghe, chiavi inglesi e scacciacani tra famiglie rivali: il regolamento di conti per un amore conteso; Lite nel traffico a Chiaiano, tre feriti: uno è grave; Napoli, lite nel traffico a Chiaiano: tre feriti, uno è grave all'ospedale Cardarelli.

rissa nel traffico allRissa nel traffico nel Napoletano, coinvolte 5 persone: 3 feriti, uno è grave in ospedaleUna violenta lite si sarebbe verificata nel pomeriggio di oggi a Chiaiano, in provincia di Napoli, nel bel mezzo del traffico cittadino. Il bilancio sarebbe di tre feriti. Lite nel traffico a Chiaiano ... msn.com