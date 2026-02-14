Rissa nel traffico all’uscita di scuola Calci e pugni | 62enne all’ospedale

Un uomo di 62 anni è finito in ospedale dopo una rissa scoppiata nel traffico all’uscita della scuola di Empoli, a causa di un diverbio tra due genitori. La discussione è degenerata in una colluttazione, con calci e pugni, proprio nel momento in cui le auto si fermavano nel traffico intenso di viale Buozzi. La scena si è svolta vicino all’ingresso del liceo, creando scompiglio tra gli automobilisti e i pedoni.

Empoli, 14 febbraio 2026 – Il traffico di punta tipico dell’orario d’uscita da scuola. Nell’ultimo tratto di viale Buozzi, il più vicino al plesso di Ragioneria, è un groviglio di auto. Chi parcheggia, chi transita e chi cerca di passare. Un momento di ordinario caos – tra le 13.30 e le 13.45 di ieri – se non fosse per il video diventato virale sui social che documenta una violenta lite tra due uomini. Nelle immagini si vede chiaramente un adulto fermo in piedi davanti a un Suv con l’intenzione di filmare con il cellulare. L’automobilista fa per partire, l’altro sferra una serie di calci allo specchietto e poi si avvicina minaccioso allo sportello del fuoristrada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, a Montecampione, una lite tra due ragazzi uscendo da un locale si è trasformata in una colluttazione con calci e pugni.

In un liceo di Pordenone, due studentesse sono state sospese dopo un alterco violento nel cortile della scuola.

