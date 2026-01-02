Basket serie B Faenza e Ravenna a fine anno il bicchiere è mezzo pieno

Il girone d’andata del campionato di Serie B ha offerto una panoramica equilibrata per le squadre di Faenza e Ravenna. La stagione si è conclusa con risultati complessivamente positivi, sebbene siano emersi anche alcuni rimpianti. Analizzando le prestazioni di Tema Sinergie Faenza e OraSì Ravenna, si può dire che il bilancio di metà stagione risulta, nel complesso, soddisfacente, lasciando comunque spazio a miglioramenti per il proseguo.

Si è chiuso con un bilancio tutto sommato positivo, ma anche con qualche rimpianto, il girone d’andata della Tema Sinergie Faenza e dell’ OraSì Ravenna. Le cugine hanno confermato di poter entrare nei playoff, soprattutto i faentini, nonostante la rivoluzione estiva che ha fatto cambiare ad entrambe molti giocatori e l’allenatore. Qui Faenza: la Tema Sinergie è sesta con 20 punti insieme a San Severo e Andrea Costa Imola, tutte e due battute all’andata. Oltre a loro, c’è anche Jesi (indietro di due punti) in corsa per il sesto posto, che varrebbe la qualificazione diretta ai playoff senza passare dai play in, dove le classificate dalla settima alla dodicesima si contenderanno gli ultimi due posti per gli spareggi promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Faenza e Ravenna, a fine anno il bicchiere è mezzo pieno Leggi anche: Il mister è fiducioso: "Bicchiere mezzo pieno". Ma chiede attenzione e “cattiveria“ sottoporta Leggi anche: Nabian, bicchiere mezzo pieno: "Gioco ok, ma quel finale..." Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LNP Serie B Nazionale Girone B – Faenza ‘cede’ all’ultimo secondo alla capolista Virtus Roma; Tema Sinergie Raggisolaris Faenza - Virtus GVM Roma 72-74; FOCUS BM/ Serie B Emoticon - Girone B: La Virtus Roma 1960 cade ma ritrova il marchio storico. Gioiscono Luiss Roma e JuveCaserta. Passi falsi per Faenza e San Severo - di Valerio Laurenti; Basket, la Virtus Roma 1960 vince a Faenza 72-74 con un canestro sulla sirena e si qualifica per la Coppa Italia. Basket serie B. Faenza e Ravenna, a fine anno il bicchiere è mezzo pieno - La Tema Sinergie, sesta, cerca la qualificazione diretta ai playoff. sport.quotidiano.net

Il Pala Costa trascina l’OraSì alla vittoria nel derby contro Imola - Quattro punti in più per Faenza che termina il 2025 con un ko contro la capolista ... ravennaedintorni.it

Serie B Basketball. Faenza, morale skyrockets after Jesi. - "A fine partita ai ragazzi ho detto che sono stati capaci di competere alla pari con una Jesi al completo dopo che a settembre in amichevole non lo eravamo stati e in quella occasione ai nostri avvers ... sport.quotidiano.net

Basket Serie B, i bluarancio battuti dalla corazzata Gema Montecatini. Coach Quilici: bene i primi 15 minuti, poi abbiamo decisamente mollato. - facebook.com facebook

Basket Serie A, Milano-Cremona alle 20 su Sky Sport Uno #SkySportBasket #LBA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.