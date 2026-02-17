Idonei calabresi una legge per il futuro | appuntamento a Lamezia con Loizzo e Bevilacqua

Loizzo e Bevilacqua hanno convocato un incontro a Lamezia Terme per discutere una nuova legge che potrebbe garantire stabilità ai calabresi idonei, un passo deciso dopo mesi di attesa.

Calabria: Una Legge per gli Idonei, Appuntamento a Lamezia Terme con Loizzo e Bevilacqua. La questione degli idonei calabresi si avvia a una svolta potenziale con la presentazione di una proposta di legge regionale che mira a stabilizzare il futuro professionale di migliaia di persone. L’iniziativa, promossa dalla deputata Simona Loizzo e dal consigliere regionale Gianpaolo Bevilacqua, sarà presentata ufficialmente venerdì 19 febbraio a Lamezia Terme, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche e sindacali della Calabria in un progetto condiviso. Una problematica che da anni affligge la regione potrebbe trovare una risposta concreta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria: Loizzo alla manifestazione per precari e idonei, appello all’unità politica per risolvere l’emergenza lavoro.La deputata della Lega Simona Loizzo partecipa a una manifestazione in Calabria il 25 marzo, insieme a lavoratori precari e idonei.

Franco Bevilacqua: “A Torino violenza inaccettabile, serve legge contro manifestanti con volto coperto”A Torino, durante una manifestazione contro la chiusura di un centro sociale, sono scoppiati nuovi scontri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.