Calabria | 30 nuove postazioni 118 per rivoluzionare il soccorso

La regione Calabria ha installato 30 nuove postazioni 118 per migliorare l’assistenza durante le emergenze. La decisione deriva dalla crescente richiesta di interventi tempestivi e dall’aumento delle chiamate di emergenza. Le nuove postazioni garantiscono una copertura più ampia e risposte più rapide ai cittadini. L’obiettivo è ridurre i tempi di intervento e potenziare il servizio di emergenza sul territorio. La gestione delle nuove strutture sarà affidata ai centri di emergenza locali.