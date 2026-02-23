Calabria | 30 nuove postazioni 118 per rivoluzionare il soccorso
La regione Calabria ha installato 30 nuove postazioni 118 per migliorare l’assistenza durante le emergenze. La decisione deriva dalla crescente richiesta di interventi tempestivi e dall’aumento delle chiamate di emergenza. Le nuove postazioni garantiscono una copertura più ampia e risposte più rapide ai cittadini. L’obiettivo è ridurre i tempi di intervento e potenziare il servizio di emergenza sul territorio. La gestione delle nuove strutture sarà affidata ai centri di emergenza locali.
Dal 1° marzo 2026, il sistema di emergenza-urgenza 118 in Calabria compie un passo decisivo verso la stabilità operativa. Trenta nuove postazioni territoriali entreranno in funzione, ponendo fine a un decennio di precarietà amministrativa. La riforma, guidata dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, mira a rafforzare la rete di soccorso in una regione dove l’orografia complica gli interventi. Il nuovo assetto promette di ridurre i tempi di risposta e integrare finalmente il volontariato nel sistema pubblico. Trenta postazioni in più e un sistema integrato: i dettagli della riforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
