Calabria | 118 fine di 8 anni di incertezza nuove basi e fondi

Il sistema di emergenza 118 in Calabria cambia volto dopo otto anni di incertezza, causata da problemi di gestione e mancanza di fondi. Ora, grazie a nuovi investimenti e una ristrutturazione amministrativa, il servizio riprende a funzionare con più efficienza. La regione ha avviato un piano di miglioramento che prevede l’installazione di nuove apparecchiature e la formazione del personale. La rinnovata stabilità si traduce in interventi più rapidi per i cittadini.

Calabria, Ripartenza dal Territorio: Il Suem 118 Trova Nuova Stabilità. Dopo un periodo di otto anni segnato da incertezze e una precarietà amministrativa che ha rischiato di compromettere la continuità del servizio, il sistema di emergenza-urgenza in Calabria si avvia verso una fase di stabilizzazione e potenziamento. Il fulcro di questa trasformazione è rappresentato dalla convenzione per il supporto al Suem 118 nella provincia di Cosenza, finalmente sbloccata, con un’estensione di benefici prevista anche per le province di Vibo Valentia e Catanzaro. Un ruolo centrale in questa complessa operazione è stato svolto dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, titolare anche della delega regionale sul 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria: Studenti raccolgono fondi per Noemi, 12 anni, e il suo diritto all'autonomia.Gli studenti di San Giovanni in Fiore hanno deciso di raccogliere fondi per Noemi, una bambina di 12 anni, affinché possa realizzare il suo desiderio di autonomia.

Italia-Germania, Meloni: è fase di incertezza, tracciamo strade nuoveIn un contesto di crescente incertezza globale, Italia e Germania si trovano a dover affrontare sfide complesse e rapide trasformazioni.

