Due nuove ambulanze di soccorso avanzato per il 118 di Modena

Il servizio di emergenza territoriale 118 di Modena si arricchisce con l’arrivo di due nuove ambulanze di soccorso avanzato. Questi mezzi moderni e attrezzati garantiranno interventi più rapidi ed efficaci, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze sul territorio. Un passo importante per migliorare la sicurezza e il supporto alle persone in situazioni di emergenza.

Due nuovi mezzi di soccorso entrano a far parte della flotta a disposizione del servizio emergenza territoriale 118 dell’Ausl di Modena. Acquistate con fondi regionali, si tratta di due ambulanze di soccorso avanzato con strumentazioni all’avanguardia, dotazione farmacologica e tecnologie per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

