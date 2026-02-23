Uffici della sede di Harmont & Blaine a soqquadro | indagini in corso

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno trovato gli uffici di Harmont & Blaine a soqquadro. La vicenda è scoppiata dopo aver individuato segni di effrazione e oggetti rovesciati all’interno dei locali. La polizia sta verificando se siano stati rubati materiali di valore o documenti sensibili. La scena del crimine è stata subito isolata per consentire i rilievi. Le indagini continuano per chiarire le ragioni dell’accaduto.

Danno da quantificare. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti nella zona ASI di Pascarola, presso la sede di Harmont & Blaine. All'interno, gli uffici sarebbero stati messi a soqquadro. Danno da quantificare. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Sono in corso le indagini dei militari per chiarire dinamica e matrice dell'accaduto.

Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadroQuesta notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine a Caivano, provocando danni e cercando di rubare documenti.

Milano-Cortina, Antitrust avvia istruttoria su Harmont & BlaineL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria su Harmont & Blaine, marchio coinvolto in un’indagine su presunte pratiche commerciali scorrette.

