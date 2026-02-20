Cagliari convocati per la sfida con la Lazio | la lista di Pisacane e la decisione su Folorunsho
Cagliari ha annunciato i convocati per la partita contro la Lazio, in programma domenica sera. La squadra ha chiamato Pisacane, mentre Folorunsho non figura tra i selezionati, dopo aver accusato un problema muscolare in allenamento. La decisione sulla sua presenza sarà comunicata nelle prossime ore. La formazione rossoblù si prepara a affrontare una gara importante, con alcune assenze che influiranno sulla strategia di gioco. La sfida si avvicina rapidamente.
Per la sfida tra Cagliari e Lazio, valida per la 26^ giornata della Serie A 202526, la gestione della rosa mette in evidenza una combinazione di assenze pesanti e nuove indicazioni tattiche. La lista dei convocati riflette un approccio concreto, con un mix di giovanili e giocatori esperti pronto a offrire alternative in dinamismo e affidabilità, soprattutto in fase offensiva. Niente recupero in extremis per Michael Folorunsho. Il centrocampista non figura tra i convocati, rimandando così il rientro. Assente anche Gianluca Gaetano, che dovrà attendere ancora due settimane. Fabio Pisacane deve fare i conti con un’infermeria decisamente affollata, rinunciando ai lungodegenti Andrea Belotti, Mattia Felici, Gennaro Borrelli e Alessandro Deiola.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Lazio, i convocati di Sarri per la partita contro il Cagliari: rientra un giocatore importanteROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di ... corrieredellosport.it
