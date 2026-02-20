Cagliari convocati per la sfida con la Lazio | la lista di Pisacane e la decisione su Folorunsho

Cagliari ha annunciato i convocati per la partita contro la Lazio, in programma domenica sera. La squadra ha chiamato Pisacane, mentre Folorunsho non figura tra i selezionati, dopo aver accusato un problema muscolare in allenamento. La decisione sulla sua presenza sarà comunicata nelle prossime ore. La formazione rossoblù si prepara a affrontare una gara importante, con alcune assenze che influiranno sulla strategia di gioco. La sfida si avvicina rapidamente.

