Non chiamateli accessori | viaggio nel glamour della Belle Epoque narrata da Boldini e i suoi coevi

Le nuove mostre invernali celebrano la vanità e la seduzione femminile in un'epoca non così lontana dall'ammiccante esibizionismo degli influencer e delle pop star di TikTok puntando i riflettori sugli stili delle icone più glamour della belle époque e dell'art nouveau immortalate dai grandi artisti italiani e stranieri della fine dell'Ottocento. Fu una vera e propria stagione d'oro fra le più innovative, compresa fra l'impressionismo e l'apogeo del liberty, ossia l'epoca in cui per la prima volta a Parigi nasce la haute couture nella sua accezione moderna. Sotto la lente d'ingrandimento delle ultime art exhibition in corso fra la Svizzera e il bel paese spicca, dunque, il rapporto moda-arte che, alle soglie del primo conflitto mondiale, mostra nuove, intriganti implicazioni attraverso codici ancora oggi attualissimi.